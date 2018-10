'Bescherm op de woningmarkt liever wat we nog hebben'

Wethouder Ivens laat voor de zoveelste keer zijn spierballentaal over de woningmarkt in chocoladeletters in de krant noteren.



Op de voorpagina van Het Parool van maandag was de sociale huur aan de beurt. In plaats van het ontvouwen van plannen kan hij zich beter richten op het beschermen van wat we nu (nog) hebben. In de praktijk gebeurt er namelijk iets anders.



In mijn directe omgeving worden talloze panden gekocht door huisjesmelkers, die ze opknippen en splitsen met de vergunning van Ivens' ­eigen ambtenaren in de hand. Diezelfde ambtenaren weten dat deze woningen verhuurd worden aan groepen volwassenen, maar doen daar niets aan: andere afdeling.



Het aantal sociale huurwoningen in de stad neemt in ongekend tempo af, vooral doordat sinds oktober 2015 ook de WOZ-waarde meetelt in de puntentelling.



Misschien kan Ivens de krant beter bellen als hij iets voor elkaar heeft gekregen, zoals het ­afschaffen van deze idiote regel, die door de toren­hoge huizenprijzen ­iedere vorm van puntentelling overbodig maakt.



Bijkomstig voordeel van deze werkwijze: die opgeknipte woningen en voormalige sociale huurwoningen zijn zeer geschikt voor verhuur aan toeristen en dat ­gebeurt dan ook volop.



Maar: andere afdeling.



Het is begrijpelijk dat ontwikkelaars zich tegen de plannen van Ivens verzetten. Dit is namelijk, net als het verbannen van 'I amsterdam', ­gewoon symboolpolitiek.



Titus Darley, Amsterdam