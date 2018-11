'Beperk managers, dan is extra geld onderwijs niet nodig'

Zorg voor een goed salaris, meer status en kleinere klassen

De uitstroom van jonge docenten is groot, binnen vijf jaar is 80 procent van de academici al weer afgestroomd. In veel grote steden zijn geen docenten te vinden. Dagelijks worden schoolklassen naar huis gestuurd.



Hoe kun je jonge docenten motiveren? Zorg voor een goed salaris, meer status en kleinere klassen. Geef docenten relevante zeggenschap. Nederlandse docenten zijn hoogopgeleid, even hoog als hun leidinggevenden. En ze zijn bijna allemaal optimaal gemotiveerd.



De Onderwijsraad heeft begin juli een rapport uitgespuugd. De belangrijkste conclusie is dat de besturen van scholen de volledige zeggenschap moeten krijgen over de miljarden. Een ondoordacht advies, losgezongen van de dagelijkse werkelijkheid.



De regering komt nu met een ander advies: de bestuurorganisaties moeten hun geld beter verantwoorden. Een onzinmaatregel: pak de zaak eens grondig en structureel aan.



Regering, Onderwijsraad en bestuurorganisaties lijden allemaal aan hetzelfde manco. In Nederland zijn de werkelijke machthebbers diegenen die het verst van de onderwijsvloer staan.



Neem mijn eigen school in Utrecht: in de afgelopen dertig jaar heb ik als docent nog nooit gesproken met een lid van het bestuur.



Siep de Haan, Amsterdam