'Benoeming speciale ambassadeur voor vrouwenrechten is vreemd'

Dat Kaag zich hier wel degelijk van bewust is, blijkt uit de secties in de beleidsnota over ­onderwijs, verbeterde toegang tot anticonceptie en keuzevrijheid.



Dit laatste strookt met het gedachtegoed van haar partij (D66), maar ook de nalatenschap van Liliane Ploumens She­Decides is hierbij van belang. Of ze het hele plaatje in beeld heeft rondom het belang van seksuele en reproductieve gezondheid, valt te betwijfelen.



Een benoeming van een speciale ambassadeur voor vrouwenrechten en gendergelijkheid is vreemd, vanwege de focus én het gebrek aan focus. Het is wellicht wat liberaal gedacht, maar vrouwenrechten zijn toch zeker mensenrechten?



Verantwoordelijkheid wegnemen

Bahia Tahzib-Lie, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur, zou - inherent aan de functie - vrouwenrechten te allen tijde moeten verdedigen. Het signaal dat afgegeven wordt met de benoeming van een speciale vrouwenrechtenambassadeur is dat vrouwenrechten niet inherent onderdeel zijn van mensenrechten, of zelfs dat mensenrechten mannenrechten zijn.



Dit is niet het Nederlandse beleid tot nu toe. Nederland heeft een taskforce voor vrouwenrechten en gendergelijkheid met medewerkers in alle takken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om te zorgen dat alle diplomaten vrouwenrechten en gendergelijkheid meenemen in hun functie, ook bij de afdeling mensenrechten.

