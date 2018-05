'Bemoei je met je eigen seks'

De anti's schrijven graag over druipend sperma, om hun weerzin aanstekelijk te maken. Ze kunnen zich niet voorstellen dat zij dit werk vrijwillig zouden doen, en daarom stellen ze dat niemand dat kan.



Jezelf tot norm verheffen is nooit een goed idee. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat hetero's klagen over homoseksuele uitingen in de publieke ruimte. Natúúrlijk hebben zij geen probleem met homoseksualiteit, maar ze willen het liever niet zien.



Twee zoenende mannen is anders dan hun eigen seksualiteit, en bovendien doet zo'n beeld denken aan wat die mannen gaan doen na het zoenen. De gedachte aan de seks van een ander leidt bij veel mensen tot afkeer en bemoeizucht, vooral als die ander niet op hen lijkt - omdat die ouder is, of minder monogaam, of er meer pap van lust.



Porno kijken

Tegelijkertijd zijn mensen gefascineerd door de seks van anderen. We kijken porno om het vreemden te zien doen en alle nieuwsberichten over seks worden goed gelezen.



Ook hier gaat het weer om vergelijken: hoe verhoud ik mij tot de rest? Is mijn piemel wel groot genoeg, is mijn vagina wel mooi gevormd? Hoe vaak doen stelletjes het gemiddeld en wat is een respectabel aantal bedpartners om te hebben gehad?



Het wijst allemaal op een obsessie met norma­liteit, die doorzet na de puberteit. Die zucht naar normaliteit werkt soms verlammend. Vooral onder hetero's is er veel onzekerheid, vaak verbonden met verwachtingen over genderrollen.



Van de angst dat iemand je ontwijkt na een onenightstand via Tinder tot de vrees dat je verkering je verlaat als je je fetisj opbiecht. Belabberde communicatie is hier debet aan, en die heeft weer alles te maken met de schaamte die we nog steeds voelen als het om seks gaat.



Erotische onrechtvaardigheid

Zo'n drie jaar beschouw ik nu seks vanuit een maatschappelijk perspectief in mijn columns en één van de grote lessen daaruit is: de wereld zou veel beter af zijn als iedereen wat minder bezig was met de seks van een ander, en wat meer met die van zichzelf.