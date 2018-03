'Beleggers storten zich nu ook op sociale huur'

€711 Beleggers zullen eerder op de maximum sociale huurprijs gaan zitten.

De woningcorporaties zullen alleen nog op locaties sociale huurwoningen bouwen waar zij zelf al erfpachter zijn. Dat zijn vooral de naoorlogse wijken in Nieuw-West, Zuidoost en Noord.



Nu moet daar nog veel gebeuren, en ook investeringen in de bestaande woningen, zoals verduurzaming, vragen aandacht en geld. Wel zouden de corporaties die ook in andere gemeenten in de metropoolregio actief zijn, hun investeringen in nieuwbouw die kant op kunnen loodsen.



Ook de gemeente is in die zin verliezer dat veel van de sociale huurwoningen die nu worden gerealiseerd, na 15 jaar uit deze sector verdwijnen en dan worden de nieuwere wijken minder gemengd dan door de woningtoewijzing al zal gebeuren.



Toch is er een eenvoudige oplossing om de nadelen van dit nieuwe systeem te beperken. Neem in de nieuwe regeling op dat van de 40 procent sociale huur de helft minstens 50 jaar in de sociale huursector moet blijven.



Ietsje duurder voor de gemeente, maar alle nadelen worden ondervangen en de meeste andere voordelen blijven overeind.



