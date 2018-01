'Belachelijk: Olympisch Stadion wordt telkens weer beschadigd'

Tot 28 februari zal 'De coolste baan van Nederland' zich weer nestelen in het Olympisch Stadion.



Kippenvel wordt de bezoekers beloofd, die kunnen schaatsen in een historische omgeving. Het ISU WK allround moet het spectaculaire slotstuk worden. In promofilmpjes wordt een prachtig leeg Olympisch Stadion omgetoverd tot een schaatsbaan. Hier tegen zijn kan haast niet, want wie is er nou tegen sport en plezier?



We zien helaas maar één kant van het verhaal, want de atletiekbaan in het Olympisch Stadion is nooit leeg.



Zeven dagen per week is die de thuisbasis van de inmiddels 1400 leden tellende en 100 jaar oude atletiekvereniging Phanos, die nu voor de tweede keer ruim drie maanden het Olympisch Stadion moet verlaten, zodat de droom van Rintje Ritsma verwezenlijkt kan worden



Geen begrip

Ritsma's wil is wet. Niemand bekommert zich om het feit dat de baan al elke dag in gebruik is. Wie met genoeg geld smijt, kan dromen waarmaken.



Als ex-topsporter zou Ritsma moeten weten dat de weg naar de top niet zo makkelijk is. Het is daarom ook zeer teleurstellend dat juist iemand zoals hij geen begrip lijkt te hebben voor de situatie waarin zijn droom anderen laat verkeren.