'Behoud de iepen in de Eerste Van Swindenstraat'

De bomen zijn niet ziek, ze passen niet in het nieuwe profiel

Beide voorgestelde nieuwe verkeersprofielen, met zowel één als met twee richtingen voor het autoverkeer, passen royaal tussen de twee bestaande bomenrijen. Door het wijzigen van het dwarsparkeren in langsparkeren en het opheffen van de twee fietspaden wordt meer dan 10 meter straat aan de trottoirs toegevoegd en komen de bestaande bomen in de nieuwe 'winkelpromenades' van 8 à 9 meter breed te staan.



Onnodig rooien

Waarom die 'promenades' in het voorkeursmodel van de gemeente beide precies 8,43 meter breed moeten zijn (waarvoor alle bomen moeten worden gekapt) is een raadsel. Met een enigszins asymmetrisch profiel met iets meer ruimte aan de zonkant kunnen alle bomen gespaard blijven.



Ook de groenbeheerder behoudt de bomen het liefst, al zijn ze niet super. Maar misschien moeten we al blij zijn met iets minder bomen, als ze wel helemaal gezond zijn. Een herinrichting biedt juist mogelijkheden om de ondergrondse wortelruimte voor de bomen te verbeteren waardoor ze de komende jaren beter gaan groeien. En voor wortelopslag in de brede trottoirs zijn veel creatieve oplossingen te bedenken.



In een stad die zegt te willen vergroenen past het onnodig rooien van zo veel bomen niet. Het kappen van gezonde iepen in de Eerste Van Swindenstraat is onnodig en onverstandig en moet worden voorkomen.



Egbert Schuttert (landschaps­architect), Amsterdam