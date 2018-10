'Behandeling Jerry Afriyie in RTL Late Night was een dieptepunt'

De behandeling van Jerry Afriyie ten opzichte van Jenny Douwes in de uitzending van RTL Late Night op vrijdag 12 oktober was een dieptepunt in de journalistieke televisie­geschiedenis.



Het gesprek met beide gasten is op een ongelijkwaardige manier gevoerd - bewust of onbewust tot stand gebracht door de presentator en de redactie van het programma.



Pakhuis de Zwijger roept media en podia van Nederland op om lering te trekken uit deze affaire en zich in te zetten voor een constructieve maatschappelijke dialoog.



Als onafhankelijk platform voor creatie en ­innovatie in de stad maken wij bij Pakhuis de Zwijger ruim 600 programma's per jaar in samenwerking met meer dan 150 maatschappelijke partners. Daarin staan stedelijke thema's ­zoals gebiedsontwikkeling, zorg en duurzaamheid centraal.



Ook met Jerry Afriyie maken wij programma's in de reeks Wit Aan Zet, over de onderwerpen 'de inclusieve stad' en 'onderwijsvernieuwing'. Dus ja, we kennen Jerry Afriyie goed. Maar dat is niet de reden dat wij dit artikel hebben geschreven.



Onacceptabel

Als organisatie die programma's maken als core business heeft, hebben wij met verbazing en zelfs ontzetting naar de uitzending van RTL Late Night gekeken.