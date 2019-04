'Begin geen school voor islam-light, maar accepteer botsende meningen'

Stekelige grapjes

Bij het vieren van Pasen en de 'Ramadanmaardoendan' wordt het bestuur niet betrokken en is de school in een onwennige en onbevredigende ruilhandel terechtgekomen: "Als jij meedoet aan mijn feest, doe ik mee aan dat van jou."

Onderzoek naar de onderliggende uitgangspunten en opvattingen van de verschillen in religie en levensbeschouwing wordt niet gedaan, laat staan dat erover wordt gesproken. Dat de juffen en meesters ook verlegen zijn met de situatie blijkt wel uit de stekelige grapjes die in de lerarenkamer worden gemaakt.



Voor veel docenten is het gesprek over levensbeschouwelijke zaken ontzettend lastig en onbevredigend, omdat die niet zelden leiden tot impasses: dit vind ik, dit vind jij, en daar laten we het bij. Maar wat als die verschillen zo fundamenteel zijn dat ze samenleven lastig maken? Als we elkaar geen hand geven? Als we vinden dat sommige bevolkingsgroepen minder waard zijn dan andere?



Halsema riep op om ook de botsende meningen over religie en levensbeschouwing in die minimaatschappij aan de orde te laten komen. Dat is winst. Te vaak willen bestuurders en beleidsmakers dit buiten de school houden, terwijl iedere juf en iedere leerling weet dat je je geloof niet aan de kapstok kunt laten hangen. Religie vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van veel van onze burgers, en komt daarmee hoe dan ook de school in. Daarbij zijn religieuze zaken voortdurend in de actualiteit, helaas vooral naar aanleiding van spanningen, en vormen ze een uitgelezen kans voor burgerschapsvorming.



Essentieel is dat we, vanuit dat idee van kritisch-democratisch burgerschap, religieuze heiligheid kunnen en durven te bevragen. Leren dat een aanval op een idee niet hetzelfde is als een aanval op de persoon. Niet wegkomen met 'ja maar, dat vind ik nou eenmaal,' of, 'ja maar, dat zegt mijn geloof nou eenmaal.' Daarmee komt religie boven de staat te staan, en dat willen we niet in een seculiere samenleving.