'Bedenk uw eigen kerstverhaal, en deel het met anderen'

Terwijl ik deze zomer langs de grachten liep en de mussen van het dak vielen van de hitte, werd ik gebeld door Mabel van Oranje. Ze had een kerstidee. Het was begin december geboren tijdens een etentje met vrienden om alvast in de kerststemming te komen. Op haar verzoek vertelde een oud-schoolgenoot toen aan tafel een verhaal, en dat raakte en inspireerde alle aanwezigen.



Het was geen geijkt kerstverhaal over de kribbe, het kindeke Jezus, de herders en de engelen. Het ging ook niet over de Kerstman en zijn rendieren, het meisje met de zwavelstokjes, of Ebenezer Scrooge. Het was een modern, eigentijds en persoonlijk relaas over een onverwachte wending in een leven en over diepe menselijkheid. De kerstgedachte klonk erin door. Het ontroerde.



Mabel van Oranje wilde het verhaal dolgraag doorvertellen, en zo ontstond bij ons het idee om kerstvertellingen te verzamelen. Want, zo dachten wij, iedereen heeft zijn eigen kerstverhaal.



Het zijn verhalen over hoop en verbondenheid, verhalen die eraan herinneren dat het goede zal overwinnen en dat er licht is aan het einde van de tunnel, verhalen over het wonder dat er altijd een nieuw begin is. Deze thema's komen allemaal terug in het verhaal dat de laatste eeuwen centraal staat aan het begin van de winter, de geboorte van Jezus. Er wordt in de Bijbel echter niets vermeld over de geboortedag van Jezus.