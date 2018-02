'Beatrix Ruf heeft haar hand overspeeld'

Guillotine

In de 18de eeuw leidde de blindheid van de elite voor zijn eigen corruptie tot grote woede van het volk. Zie de patriottentijd en de Franse Revolutie.



Het is dan ook gênant dat in uw krant via een advertentie een elite van honderd mensen oproept tot de terugkeer van Beatrix Ruf als directeur van het Stedelijk Museum, terwijl iedereen tot in detail heeft kunnen lezen hoe ze op grote schaal voor enorme bedragen bijkluste.



Daar was de vierhonderd euro huurverlaging van mevrouw Barth peanuts bij en die moest het veld ruimen.



Alleen in The New York Times legde Ruf enige rekenschap af: Nederland was te provinciaals en wist niet hoe het werkt in de internationale kunstwereld, gevolgd door de bekende bezweringsformules: er waren 'omissies' en 'misverstanden' en 'ze herkende zich er niet in' en 'de raad wist er toch van' et cetera, et cetera. Helaas geen enkel ethisch besef over wat deugt en wat niet deugt.



Is er aangifte gedaan? Nee. Er komt een onderzoek door de raad van toezicht, dus door de slager die zijn ­eigen...