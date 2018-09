'Baudet heeft helemaal gelijk: open debat is afwezig'

Uren wordt vergaderd over oneliners, passende metaforen en ingestudeerde grapjes

De Haagse bestuurs- en politieke cultuur is helemaal niet gericht op een 'open' gedachtewisseling. Alles wordt aan de voorkant van debatten en politieke besluitvorming dichtgetimmerd en de muren van tunnelvisies van een likje verf voorzien. Uren wordt vergaderd over oneliners, passende metaforen en ingestudeerde grapjes, met als hoogste doel: publicitaire zichtbaarheid. Vraag het elke Haagse ambtenaar of parlementair journalist en hij of zij zal het bevestigen.



Even schoot door mijn hoofd om de dames en heren een open brief te schrijven. Om hun publiekelijk de vraag voor te leggen wat burgers moeten doen als uit dit 'hart van de ­democratie' beleid worden geproduceerd dat aantoonbaar schadelijk is voor mens en samenleving.



Ik zou hun als voorbeeld de kwestie-Irak voorleggen, waar ik zelf middenin zat en zag hoe het spel helemaal niet democratisch werd gespeeld.



Dat het helemaal niet om de argumenten ging, maar doelredeneringen het laatste woord hadden en tunnelvisies en persoonlijke carrièreplanning in de uiteindelijke 'democratische' besluitvorming om de VS politiek - en dus ook moreel - te steunen de doorslag gaven. Waarbij leugens, onwaarheden en misleiding, en niet bepaald een open en transparante uitwisseling van argumenten, als strategische beleidsinstrumenten werden ingezet.



Superioriteitsgevoel

Zo produceerde het kloppend hart van de parlementaire democratie een maatschappelijke werkelijkheid in Irak van een miljoen doden met een veelvoud aan gewonden. Uiteengerukte families, gebombardeerde kinderen, wanhopige ouders, oneindige vluchtelingenstromen, een totaal verwoest land en de uiteindelijke opkomst van IS. Als deze werkelijkheid de uitkomst van parlementaire democratische besluitvorming is, dan is er iets fundamenteel mis met het systeem.



In plaats van het superioriteitsgevoel waarmee de fractievoorzitters Baudet bejegenden zou het van wijsheid getuigen om een toontje lager te zingen. Het wordt tijd dat politieke leiders zich buigen over de vraag hoe het toch komt dat een groot deel van de kiezers het functioneren van de politiek en politici zelf zien als een groot maatschappelijk probleem. Dat vraagt moed die er, zo vrees ik, niet is.



Om die reden maar geen open brief. Het roept wel de vraag op wat ons als samenleving en ­burgers nu te doen staat? Wie het weet mag het zeggen!