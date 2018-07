'Balian is meer in beeld dan de dieren van Artis zelf'

Met gemengde gevoelens heb ik gekeken naar Het Nieuwe Artis. De documentaire begint mooi met prachtige, stemmige beelden van dieren in Artis en toegewijde en kundige dierverzorgers.



Maar al snel krijgt de kijker veelvuldig te maken met de oud-directeur van Artis, Haig Balian. Met, helaas, denigrerende opmerkingen over het domme publiek en ook een enkele verzorger wordt stevig gecorrigeerd. Een gevoel van onbehagen bekroop mij.



En ook de politiek in Amsterdam moet het ontgelden, onwetendheid is het oordeel van Balian. Na ook nog wat filosofische informatie van architecten en zelfs van een professor is het beeld mij wel duidelijk: het gaat hier om niet om Artis, het gaat hier om Balian. Balians wil is wet en wee degene die het niet met hem eens is.