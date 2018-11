'Attractiebelasting: weer een melkkoe voor spilzieke stad'

In de week dat bekend werd dat Amsterdam verreweg de hoogste parkeertarieven van alle Nederlandse steden heeft, kondigde de Amsterdamse wethouder Udo Kock een attractiebelasting aan.



Dagjesmensen zouden voortaan 75 cent of 1 euro per attractie moeten betalen, ook omdat ze niet bijdragen via de logeerbelasting wat andere toeristen wel doen. In 2019 gaat de Amsterdamse logeerbelasting naar 7 euro per nacht en is het volgens de wethouder logisch om ook dagjesmensen te belasten.



Op die manier zouden dagjesmensen betalen voor de overlast die zij veroorzaken. Ook zouden de hogere reinigingskosten hieruit betaald kunnen worden.