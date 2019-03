'Assad dienen we niet te vertrouwen, maar te berechten'

Europa zou hervormingen als uitgangspunt van elke onderhandeling over Syrië moeten hebben

Volgens Schurinks redenering kan elk regime, ongeacht zijn misdaden, als potentiële samenwerkingspartner gerechtvaardigd worden. We zouden echter nooit moeten accepteren dat Europa samenwerkt met een vernietigingsregime omdat Europa geen vluchtelingen op wil nemen.



Het prisoner's dilemma gaat uit van twee individuen die een besluit nemen over hun eigen lot. In Syrië zijn niet alleen Europa en Assad gesprekspartners, veel internationale spelers zijn betrokken in de Syrische burgeroorlog en hebben belang bij een bepaalde uitkomst.



Wanneer de EU besluit Assad als leider van Syrië te erkennen, beslist zij bovendien over het lot van miljoenen Syriërs zonder hun daarin een stem te geven. Schurink noemt het Syrische volk nergens als partij die iets over de toekomst van het land te zeggen heeft en ontneemt hun hiermee hun politieke autonomie.



Chemische wapens

Schurink stelt dat we Assad een kans moeten geven, maar hij heeft bewezen dat hij niet te vertrouwen is. Na zware gifgasaanvallen op burgers spraken de Verenigde Naties en Syrië in 2013 af dat Assad zijn chemische wapens zou afstaan. In 2018 voerde Assad echter opnieuw gifgasaanvallen uit. Daarnaast heeft hij gedurende de oorlog op systematische wijze populaties van complete dorpen en steden gedwongen verplaatst.



Assad krijgt hierdoor steeds meer economisch strategische gebieden in handen. Het regime heeft een wet aangenomen waarbij land van tienduizenden ontheemden officieel in bezit van de regering komt. Deze kwestie is een belangrijk thema in gesprekken over het heropbouwen van naoorlogs Syrië.



Als het aan Assad ligt, wordt grond aan private investeerders met bouwprojecten voor zijn aanhangers uitbesteed, terwijl oorspronkelijke bewoners niet terug kunnen keren naar hun eigen huizen. Schurinks vertrouwen is dan ook uitermate naïef.



Europa zou hervormingen als uitgangspunt van elke onderhandeling over Syrië moeten hebben. Assad dienen we niet te vertrouwen, maar te berechten. Het is daarna aan Syriërs om via democratische verkiezingen te beslissen over de toekomst van hun land. Alleen dan kan er een stabiel Syrië ontstaan waar Europa, maar bovenal het Syrische volk, baat bij heeft.



Bayan Jouma, Syrisch activist, sinds 2015 woonachtig in Nederland



Marc van Waarden, bachelorstudent filosofie en sociologie aan de UvA



Lenneke Sipkes, masterstudent Midden-Oostenstudies aan de UvA en visuele etnografie aan de Universiteit Leiden