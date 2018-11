'Arjen Lubach, nu het héle verhaal over kernenergie'

Zo'n beetje alles wat we tegen­woordig horen over wind en zonne-energie is 'oud nieuws'

Hoe de wereld er in de toekomst zal uitzien, is met geen mogelijkheid te voorspellen. Het enige, binnen deze context, wat we wél weten, is dat er dan nog steeds gevaarlijk radioactief afval ligt dat wij vandaag (en morgen en overmorgen) hebben gecreëerd.



Hoe verantwoord is dat?



Korte termijn

De grafieken die Arjen Lubach liet zien over hoeveel doden steenkool of bruinkool of olie oplevert, zijn prognoses voor de korte termijn. Energiewinning uit deze grondstoffen maakt ons nu letterlijk ziek.



Maar misschien is dat ook wel zo eerlijk, dat wij, de gebruikers van vandaag, ook vandaag met de consequenties leven. En als we die consequenties niet willen (wat me evident lijkt), dan moeten we misschien iets bedenken wat minder, of geen, slachtoffers eist. Zonne-energie bijvoorbeeld, of windmolens.



En voor je daar tegenin brengt dat dit weinig rendabel is: deze week was ik uitgenodigd bij Alfons Wispels. Alfons was in 1995 de eerste ­Nederlandse ondernemer die investeerde in windenergie en is nu zes jaar op rij de enige ­private, groenste energieleverancier van Nederland met zijn bedrijf Pure energie.



Wat hij me liet zien, is dat zo'n beetje alles wat we tegen­woordig horen over wind en zonne-energie 'oud nieuws' is.



De ontwikkelingen in deze vormen van duurzame energie gaan als een tierelier waardoor een windmolen nu al vele malen meer stroom opwekt dan de windmolens die we pak 'm beet tien jaar geleden konden bouwen.



Voor de kosten van een kerncentrale kunnen we ook op elk dak een zonnepaneel plaatsen en met de huidige technieken is die energie ook op te slaan. Er is dus gewoon een duurzaam realistisch alternatief. Eentje zonder gevaarlijk afval waar we de mensheid niet nog 250.000 jaar mee op­zadelen.



Waar wachten we nog op?