'Antieke oudheid was meer dan Grieken en Romeinen'

In alle culturen en alle tijden is het essentieel gebleken dat een samenleving getalenteerde en gemotiveerde jonge mensen kennis, inzicht en vaardig­heden bijbrengt zonder daarbij op ­afkomstcriteria te letten, om ze vervolgens op de plaatsen te brengen waar hun talenten zich kunnen ontplooien, zodat zowel zij als de maatschappij ervan kan profiteren.



Het recht op de toegankelijkheid van onderwijs is in principe een voorwaarde voor elke verdere maatschappelijke en culturele ontplooiing. En al is het niet altijd noodzakelijk ­gebleken voor een succesvolle carrière om op een goede en leuke school te hebben gezeten, iedereen weet hoe belangrijk het is en hoeveel het je kan helpen.



Juist daarom is openbaar onderwijs een van de grootste verworvenheden van de moderne maatschappijen. Vroeger was het er niet: de communist Marcus Bakker merkte bij de pogingen aan het eind van de jaren zeventig de middenschool in te voeren op dat nu arbeiders eindelijk naar het gymnasium konden, ze het schooltype afschaffen.



Wit, autochtoon, welvarend

Die opmerking lijkt nu gedateerd. De gymnasia bloeien als nooit tevoren. In Amsterdam is de belangstelling zo groot dat voor de beschikbare plaatsen moet worden geloot. Maar op een bepaalde manier heeft de provocatie van Bakker ook weer niet aan actualiteit ingeboet.