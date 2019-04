'Antidiscriminatiewetgeving werkt vaak averechts'

Antiracismebetogingen, zoals op 23 maart in Amsterdam, tonen aan dat de woede over discriminatie groot is. Ook de politiek probeert uitsluiting en segregatie te bestrijden via allerlei nieuwe wetgeving. Maar antidiscriminatiewetgeving kan discriminatie juist in de hand werken.



Activisme tegen discriminatie werkt vaak averechts. Was je vroeger racist als je vond dat zwarten achterin de bus moesten zitten, tegenwoordig word je voor racist uitgemaakt als je een accent nadoet, een plagerig grapje maakt of gewoon verschillen opmerkt tussen groepen. Bijna alles wat we zeggen of niet zeggen, doen of niet doen, kan nu als racistisch of seksistisch worden gekarakteriseerd.