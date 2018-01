'Amsterdamse fietsers lappen de regels aan hun laars'

Verkeershufters

Amsterdam is naar internationale begrippen een minimetropool; São Paulo heeft fors meer inwoners dan ons hele land. Voor mij voldoende reden om Nederland een stadstaat, een polis te noemen, maar dit terzijde. Wij hebben, vergeleken met andere hoofdsteden, een enorm hoog percentage fietsers; volgens recente statistieken zijn dagelijks meer dan een half miljoen fietsers actief in ­Amsterdam.



Oud-advocaat Frank Bakker start een juridische procedure om burgemeester Van Aartsen te dwingen binnen drie weken de verkeersregels bij fietsers te gaan handhaven. Volgens Het Parool van woensdag is deze ­advocaat woonachtig op een van de grachten. Hij zou kunnen beginnen met een actie onder zijn hoogopgeleide, rationeel denkende, veelal correct functionerende buurtgenoten.



Velen van hen verworden als zij de bakfiets bestijgen tot nietsontziende verkeershufters. Met een of meer ­nakomelingen in de bak rijden zij zonder enige schroom door rood, ­geven geen richting aan, babbelen continu in hun mobiel, zijn onvoldoende alert op de verkeerssituaties, geven geen signalen, ofwel lappen ­alle verkeersregels aan hun modieuze laarzen.



Zij niet alleen overigens; het is interessant om na te gaan waarom de automobilist zich op zijn fiets minder aan de verkeersregels wenst te houden dan in zijn vierwieler. Dat de regelmatige fietser zich mateloos kan ergeren aan zijn soortgenoten als hij zelf als voetganger aan het verkeer deelneemt.



Kortom: laten we in de spiegel kijken en onze situationele hufterigheid in het verkeer vaarwelzeggen.



Nico Zonneveld, Amsterdam