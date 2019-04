'Amsterdam, zet meer in op filantropie'

Een beleidsvisie inzake filantropie ontbreekt ook. Het kabinet heeft in 2011 het Convenant Ruimte voor Geven met de filantropische sector gesloten. Afspraken zijn gemaakt om elkaars zelfstandigheid en identiteit te respecteren, elkaar te informeren en waar mogelijk samen te werken. Een vervolg is er evenwel niet gekomen.



Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Het ministerie van OCW heeft beleid ontwikkeld waarin een plaats voor filantropie is ingeruimd. De drastische bezuinigingen in de cultuursector vormden de aanleiding tot de Geefwet, die met extra fiscale prikkels particulieren en bedrijven uitnodigde bij te dragen aan cultuur.



Naast verminderde overheidsfinanciering werden culturele instellingen gestimuleerd de eigen inkomsten te vergroten door cultureel ondernemerschap, terwijl ook filantropie als inkomstenbron werd aanbevolen. De contouren van een beleidsmodel tekenen zich af: naast overheid en markt ook filantropie.



Verzorgingsstaat

Wat betekent dit voor gemeenten, voor Amsterdam? De toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat kan mede worden veiliggesteld door in het beleid ook een plaats voor particulier initiatief aan tafel in te ruimen.



Wanneer overheid en filantropie elkaar ontmoeten, is erkenning van ieders identiteit de kracht én zwakte . In de Nederlandse verzorgingsstaat is de overheid de belangrijkste partij voor het regelen van collectieve voorzieningen, en die moet dat blijven. De kracht van filantropie is dat het door bij te dragen aan de pluriformiteit van de maatschappij de laatste kan verrijken.