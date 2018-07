'Amsterdam weert de verkeerde toeristen'

Toerisme is in veel steden een belangrijke bron van inkomsten. Zo ook in Amsterdam. Het toerisme levert de stad jaarlijks ruim 6 miljard euro aan inkomsten op, dat is 4 procent van de Amsterdamse economie.



Er werken 65.600 mensen in de sector, ruim 10 procent van het totaal in de stad (Het Parool, 19 oktober 2017). Hiervoor komen dus heel veel toeristen. In 2017 waren ze met ruim 5,5 miljoen. ­Iedereen zal het erover eens zijn dat met deze aantallen regulering noodzakelijk is.



Voor een effectieve regulering is het belangrijk te weten wie de overlast veroorzaken. Allereerst zijn er toeristen die per bus of cruiseschip komen. Zij logeren in hotels, lunchen en dineren in restaurants, maken een stadstour en een rondvaart, bezoeken het ­Rijksmuseum of Van Gogh Museum en kopen souvenirs. Cruiseboten betalen forse bedragen om in de haven te mogen liggen.



Ik heb het hier over toeristen die geld uitgeven, geen rotzooi of vuil achterlaten, geen herrie maken en niet dronken of stoned door de stad lopen. Keurige mensen dus, die geen overlast veroorzaken.



Daarnaast zijn er groepen die zich misdragen, vaak jongeren die in particuliere (sociale) woningen of op woonboten verblijven, hun boodschappen bij de supermarkt halen, coffeeshops bezoeken, wellicht een rondvaart maken en totaal onervaren al fietsend voor levensgevaarlijke verkeerssituaties zorgen.



In de grachten doen zich gelijksoortige situaties voor. Kleine bootjes kun je namelijk zonder vaarbewijs huren, alcoholgebruik wordt nauwelijks gecontroleerd en de volumeknop van de radio staat op de maximale stand. Verkeersregels kent men niet of worden niet gerespecteerd, op de weg noch op het water.



Wildplassen

Vrijgezellenfeestjes behoren ook tot de categorie waar de plaatselijke bevolking niet op zit te wachten. Wildplassen is de deelnemers niet vreemd, ze kotsen in portieken en zetten de restanten van hun fastfoodmaal op of naast de overvolle en veel te kleine vuilnisbakken. Het zijn deze bezoekers die vaak blowend, zuipend en herrieschoppend verantwoordelijk zijn voor de overlast waar men zo over klaagt.