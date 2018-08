'Amsterdam, stop met die eenzijdige overheidsinformatie'

Gemeente brengt met blad en voorschriften uitgevers in gevaar

Een onafhankelijke, pluriforme pers in de regio Amsterdam is een groot democratisch goed, maar dit is door het veranderende medialandschap steeds moeilijker te finan­cieren. Dat geldt des te meer als het gemeentebestuur met regelgeving ingrijpt in de bedrijfsvoering van de lokale uitgevers.



De gemeente schrijft voor hoeveel redactiepagina's er elke week moeten worden gemaakt en bovendien bepaalt de gemeente ook nog eens waarover onafhankelijke journalisten moeten schrijven. In ­Amsterdam is het bijvoorbeeld verplicht om nieuws uit alle stadsdelen te brengen.



Papier inzamelen

Amsterdam bewandelt tot dusver als enige gemeente in Nederland deze route en wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zinspeelt zelfs - na de komst van City in de hoofdstad - op extra maatregelen.



Daardoor worden mogelijk de pluriformiteit van de media en hun exploitatie rechtstreeks in gevaar gebracht, want gratis weekkranten zijn volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten, bij explosief stijgende kosten voor papier en bezorging.



Wij willen juist met wethouder Van Doorninck een open dialoog over hoe het mogelijk is veel meer Amsterdammers dan nu te enthousiasmeren oud papier in te zamelen. Nog niet eens de helft van de Amsterdammers brengt dit afval apart naar de papier­container, terwijl in de rest van Nederland 87 procent dat jaar in, jaar uit wel doet.



Bart Geefshuijsen, uitgever City



Lees ook: Gemeente onderzoekt aanpak met reclame gevuld huis-aan-huisblad