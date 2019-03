'Amsterdam stelt economische belangen altijd boven gezondheidsbelangen'

In het stuk over de biomassacentrale op Het Hoogste Woord van woensdag staan twee misverstanden. Zo'n centrale mag je niet vergelijken met zon- en windenergiecentrales, want die zorgen niet voor continue stroomvoorziening, en ze voorzien niet in de totale stroombehoefte.



Ten tweede: voor het klimaat gaat het niet om de CO2-uitstoot op zichzelf, maar om het toevoegen van CO2 aan de totale hoeveelheid die in de natuur circuleert. CO2 uit biomassaverbranding voegt per saldo niets toe aan de CO2 in de atmosfeer.



De echte vervuilende rookgassen bij biomassaverbranding worden in moderne installaties effectief opgevangen. Als je van kolen en gas af wilt, en kerncentrales niet veilig of duurzaam vindt, kun je niet om de bio­massa­centrale heen.

Ir. J.A. Lotgering, Amsterdam