'Amsterdam, serveer dat plakje worst alleen nog op verzoek'

Laten we dat nou eens omdraaien: de vleeseters geven voortaan aan dat ze dierlijk voedsel willen. Die vrijheid wordt ze niet ontnomen, echter wanneer je geen keuze maakt krijg je plantaardige lekkernijen (en geloof me, zuiver plantaardige snacks zijn om je vingers bij af te likken).



Dat zou op veel vlakken een besparing opleveren, om te beginnen voor de belastingbetalers, die wat mij betreft niet hoeven opdraaien voor het feit dat er vlees op het menu staat van hun volksvertegenwoordigers.



Klimaatdoel behaald

Naast financiële voordelen zijn er veel zwaarwegender redenen om het eten van vlees als norm te weerleggen. De nogal saaie term eiwittransitie staat voor de omschakeling van dierlijk naar plantaardig eiwit.



Wanneer we de groeiende wereldbevolking willen blijven voeden is die omschakeling pure noodzaak, simpelweg omdat de landbouwgrond die gebruikt wordt om voedsel voor landbouwdieren te verbouwen nodig is om mensen te voeden.



Als je drijfveren daarnaast gestuurd worden door milieu, klimaatverandering, natuurbescherming en dierenleed in de vee-industrie en slachthuizen, dan is stoppen met eten van dierlijke producten als vlees en zuivel zelfs het meest voor de hand liggende wat je kunt doen.



Zo wordt wel gezegd dat als de hele wereld zou stoppen met vlees eten in één klap bijna alle klimaatdoelen van Parijs gehaald zouden zijn.