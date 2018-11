'Amsterdam, onderzoek doorstart MC Slotervaart'

Patiënten met laatste doosjes medicatie voor de poorten van het Slotervaart. Oude mensen die vertwijfeld op de stoep stonden.

Hoewel de ziekenhuiszorg geen zaak is waar de gemeente Amsterdam regie over voert, laten we toch onze stem horen. Omdat de minister van VWS, VVD'er Bruno Bruins, de regie niet blijkt te hebben. Hij heeft die weggegeven aan Achmea-Zilveren Kruis, de grote private verzekeraar die lobbyt in het parlement om winstuit­kering aan aandeelhouders.



De minister huilt krokodillentranen om zijn gebrek aan sturing en regie, en Achmea lijkt de lakens uit te kunnen delen. Terwijl het Slotervaart niet onder verscherp toezicht van de inspectie stond, trok de verzekeraar de stekker uit het ziekenhuis.



Niet het ministerie van VWS, niet de inspectie lijkt de regie te hebben, maar Achmea dicteert vandaag de dag de ziekenhuiszorg. Het is deze marktwerking door slimme zorgondernemers als Erbudak, Winter en Achmea/Zilveren Kruis waar patiënten en zorgverleners de dupe van zijn geworden.



Daarom staan wij op en scharen ons achter het Slotervaart. Het ziekenhuis wordt door de patiënten hoog gewaardeerd om zijn nabijheid en goede zorg. Het is de plek waar zorg wordt geboden aan kwetsbare ouderen, transgenders en patiënten met hiv, kanker, alzheimer en hersenaandoeningen; waar verpleegkundigen, artsen en medisch specialisten worden op­geleid.



Petitie

Het is daarom dat wij een petitie zijn gestart voor behoud van het Slotervaart. Die is inmiddels door 18.000 Amsterdammers onder­tekend. Daarom trokken wij vorige week maandag met patiënten en zorgverleners in bussen naar het hoofdkantoor van Achmea, alwaar de directie haar handen in onschuld waste en stame­lend verwees naar de curator.