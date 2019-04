'Amsterdam moet PostNL terecht laten wijzen'

Er zijn vast wel meer bewoners die het jammer vinden dat er brievenbussen uit hun buurt zijn verdwenen. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar voor het hele land.



Het is raar dat PostNL vindt dat er voldoende dekking is: als er op maximaal één kilometer afstand een brievenbus staat, is dat heen en terug dus twee kilometer.



Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is dat een onoverkomelijke afstand. Ouderen zijn veelal niet actieve e-mailers, zij zijn juist de brievenschrijvers.



PostNL gedraagt zich als een monopolist. Het zal merken dat door deze actie het aantal brieven snel zal af­nemen. Het is een overheidstaak om erop toe te zien dat er een goed post­bedrijf is, zoals ook de infrastructuur een overheidsaangelegenheid is.



Amsterdam moet er in Den Haag op aandringen dat PostNL terecht wordt gewezen. Desnoods moet er weer een lokale postdienst worden opgestart. Vroeger, rond 1950, had Amsterdam zijn eigen postbedrijf met brievenbussen achterop de tram.



Lex Mante, Amsterdam