'Amsterdam moet investeren in burgerschapsonderwijs'

En dat is doodzonde. In de eerste plaats voor het kind maar uiteindelijk ook voor onze samenleving. Wij leggen ons daar niet bij neer en willen kansenongelijkheid en segregatie met alle mogelijke middelen bestrijden. Omdat de toekomst op het spel staat.'



Sterk burgerschapsonderwijs

De toekomst staat op het spel. Dat is nog eens urgentie!



Wij zijn het roerend met de coalitie eens. Na het groeiende lerarentekort is kansenongelijkheid de grootste uitdaging in het onderwijs met betrekking tot de toekomst van kinderen.



Het is een prachtig streven. Maar zelfbeschikking, collectieve zelforganisatie en democratische vaardigheid zijn zaken die je je eerst eigen moet zien te maken.



Dit streven gaat uit van gelijke startposities van burgers om ideeën te presenteren, bediscussiëren en te realiseren. Dat is helaas geen realiteit. Sommige burgers weten beter hoe de hazen lopen, hoe politiek en bestuur werkt, hebben een (groter) netwerk of zijn kapitaalkrachtiger om expertise erbij te halen om hun eigen ideeën door te voeren.



Als dit bestuur serieus werk wil maken van een duurzame democratische beweging en ­gelijke kansen voor ieder kind, dan moet het allereerst ­investeren in burgerschapsonderwijs.



Scholen zijn de ideale oefenplaatsen voor ­democratie als cultuur. Daar léren kinderen de ­basiswaarden van onze democratische rechtstaat niet alleen, maar ze ervaren het systeem, internaliseren en oefenen ermee. Ze bekwamen zich in burgerschap en dat heeft twee voordelen: meer gelijke kansen voor iedereen en een versterking van het democratisch gehalte van de stad.



De timing is perfect. Ook op het Binnenhof staat burgerschapsonderwijs hoog op de agenda. Er ligt een wetsvoorstel over verduidelijking van de burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs, maar dit schiet nog tekort.



Zo ontbreekt eigenaarschap van leerlingen om vorm te geven aan onze democratische rechtsstaat. De nadruk ligt op de nivellerende functie van democratie, terwijl conflict een essentieel onderdeel ervan is. Ook het 'waarom' van democratische waarden ontbreekt.



Open klassenklimaat

Toch weten we inmiddels goed wat werkt met betrekking tot het 'hoe' van burgerschapsvorming van kinderen. Allereerst moet je zorgen voor een open klassenklimaat waarin alle leerlingen zich veilig voelen om te zeggen wat ze vinden.