'Amsterdam ligt er goed bij, waarom toch dat onbehagen?'

Ik weiger het normaal te vinden dat Amsterdammers op basis van huidskleur onheus worden bejegend maar weiger ook te aanvaarden dat wij daardoor alle zogenoemde 'boze witte mannen' in een hoekje moeten wegzetten.



Hetzelfde geldt voor fixaties op etnische afkomst of IQ. Wie uitsluiting wil bestrijden, moet zelf niet gaan uitsluiten.



Mensen van goede wil

En ondanks alles houden we van onze stad. Kijk eens hoeveel vrijwilligers er in Amsterdam rondlopen.



We mogen onszelf gelukkig prijzen met de 285.000 Amsterdammers die zich willen inzetten voor hun buurt of vereniging. En hoe groot de ideologische verschillen tussen ons ook moge zijn, respect en verdraagzaamheid zijn nooit overbodige waarden. Sterker, dat zijn de waarden waarop Amsterdam is gebouwd en die ons in goede en slechte tijden verbinden.



Ik reken op alle mensen van goede wil die te veel van Amsterdam houden om te somberen. Die te redelijk zijn om alsmaar te blèren. Die van politici verwachten dat ze scherp op de feiten zijn maar blind voor ras, huidskleur of IQ. En die politici verlangen die normen stellen én handhaven.



Ik ben er heilig van overtuigd dat wie altijd iets van de maatschappij en van anderen verwacht maar weinig van zichzelf, nooit iets zal bereiken. In mijn omgeving voel ik veel maatschappelijke energie, van generatiegenoten die veranderingen ambiëren maar zich vooral als toeschouwers zien.



Toeschouwers van hun eigen samenleving terwijl ze eigenlijk de hoofdrolspelers daarin zouden moeten zijn. Ik wil Amsterdammers mobiliseren voor de verandering die zij willen bereiken.



Zeiden ze niet dat een betere wereld bij jezelf begint?