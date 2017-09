'Amsterdam, kom maar op met dat vaderschapsverlof'

Het gebrekkige vaderschapsverlof in Nederland draagt daaraan bij. Vaders moeten na twee, hooguit drie, bizarre dagen weer gewoon achter hun bureau zitten en ervaren veel minder intensief wat er nodig is om het leven van een baby draaiende te houden.



De wetenschap bevestigt dat dit slecht is voor een gelijke taakverdeling. Zo laat onderzoek van de Amerikaanse professor Jennifer Hook ('Gender Inequality in the Welfare State: Sex Segregation in Housework') zien dat het hebben van vrije tijd na de geboorte van een kind, leidt tot een grotere rol van vaders in de zorg voor kind en huishouden.



Verspilde tijd

Het Nederlandse vaderschapsverlof is dus niet meer van deze tijd. Het krijgen van een kind is géén vrouwending. Wachten tot ze in Den Haag het licht zien, blijkt verspilde tijd; met een kabinet van 'rechts met den Bijbel' hoeven we al helemaal geen doorbraak te verwachten.



Het is tijd voor eigen initiatief. Niet alleen ­bedrijven kunnen om Den Haag heen werken, gemeenten kunnen hetzelfde doen. Al in 2008 nam de Nijmeegse politiek het voortouw door als eerste gemeente de wettelijk verplichte twee betaalde dagen vaderschapsverlof voor ambtenaren uit te breiden naar tien.