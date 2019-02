'Amsterdam kan de woningnood niet alleen oplossen'

Bart Vink Oud-gemeenteraadslid Amsterdam, kandidaat Statenlid D66 Noord-Holland © Rink Hof

Het is ook goed dat Amsterdam daar werk van maakt, maar het kost midden in de stad wel veel tijd, geld en moeite. Amsterdam bouwt elk jaar recordaantallen woningen, maar de vraag is nog veel groter en stijgt sneller dan het aanbod.



Bovendien is het aantal woningen dat je in Amsterdam kúnt bouwen lang niet voldoende. In onze metropoolregio zijn naar verwachting 250.000 nieuwe woningen nodig in de komende 20 jaar; Amsterdam heeft ruimte voor minder dan de helft daarvan. En natuurlijk wil niet iedereen midden in de stad wonen. De provincie moet dus helpen.



Het aanbod aan woningen zal veel groter moeten worden. Gemeenten moeten afspreken wie zorgt voor welke aantallen en typen woningen.



Alleen dan komt iedereen aan bod en niet alleen mensen met een dikke beurs. En alleen dan valt er ook iets te kiezen en komt er ruimte vrij voor alle woningzoekenden, onder wie dus ook mijn dochter.



Een veel groter aanbod aan woningen kan mogelijk ook een einde maken aan de enorme prijsstijgingen. We moeten geen tijd verliezen en aan de slag. Net als rond de eeuwwisseling moeten bestuurders van stad, regiogemeenten én provincie de handen samen uit de mouwen steken, zodat er niet alleen dure appartementen en sociale woningen in Amsterdam bijkomen.



Alleen samen kunnen we tempo maken en zorgen dat ook de verpleegkundige, de politieagent en de onderwijzer een woning van zijn of haar keuze kan gaan vinden. Wij kiezen voor 'woonruimte voor iedereen' en dat betekent ook: inzet van iedereen. Niet lullen, maar ­poetsen!