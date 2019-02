'Amsterdam is een stad voor gezonde jonge mensen geworden'

Wanneer heeft u voor het laatste een blinde man of vrouw gezien in het centrum van Amsterdam? Of een lichamelijk meervoudig gehandicapte? Ik kan het me nauwelijks herinneren. Dat is wellicht geen toeval, want we hebben langzaam maar zeker de stad vrijwel volledig ontoegankelijk gemaakt voor mensen met een handicap.



Met eindeloze stoepranden, obstakels op de trottoirs, nietsontziende fietskamikazes en scooterterroristen en ontoegankelijke winkels, is de stad een onneembare vesting voor mensen met minder mobiliteit of andere handicaps. Amsterdam is wellicht de Europese hoofdstad met de minste parkeerplaatsen voor invaliden. Reizen met de tram kun je vergeten als gehandicapte en de metro is door ­vaker niet dan wel functionerende liften verboden terrein voor mensen met minder mobiliteit.