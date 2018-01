'Amsterdam, hou eens op met dat toeristje pesten!'

De eerste nagel aan de doodskist: The Seattle Newspaper berichtte een paar dagen geleden over 'Places to avoid in 2018' en daar stond Amsterdam prominent bij!



Er zijn andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld die ze in Montreal hebben ontwikkeld. Daar hebben ze eerst bussen een tijd verbannen, toeristen werden met speciale trolleys vervoerd.



Maar nu is gekozen voor gidsen met speciale vergunning (gekoppeld aan opleiding door Montreal Tourisme, de plaatselijke VVV) en een driehoek in het raam van de bus, dat er een 'licensed guide on board' is. Alleen die bussen mogen nog de binnenstad in rijden.



Aanslagen New York

Inmiddels zijn ook andere plannen tegen het toerisme in een vergevorderd stadium beland: wandelingen met meer dan 20 personen mogen alleen met vergunning, elke keer opnieuw aan te vragen en te betalen via het stadsloket; er mogen geen grote groepen in tram of bus; de verplaatsing van de Passengers Terminal naar de Coenhaven staat al op agenda - denken ze nu echt dat de toeristen dan niet meer naar het centrum komen?



Het is een frontale aanval op het toerisme, een sector waar toch veel mensen in werken, en die ook behoorlijk wat inkomsten genereert voor de stad. Is dit de werking van een democratie?



Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat toerisme leuk is. Maar als de toeristen eenmaal weg zijn, haal je ze niet zo makkelijk weer terug.



Ik werkte zelf in New York rond 11 september 2001. Kort na de terroristische aanslagen was de stad totaal leeg, er liep geen hond, behalve reddingswerkers en inwoners. En het duurde toch wel een paar jaar voordat het toerisme hele­maal terug was.



'toeristje pesten'

In de tussentijd moesten vele stukjes stad met een grote aantrekkingskracht op toeristen, zoals Chinatown en Broadway, met vereende krachten op de been worden gehouden. Daar zette toenmalig burgemeester, Rudy Giuliani zich met succes voor in.



Dichter bij huis hebben Brussel en Parijs door terroristische aanslagen ook met het wegvallen van toerisme te maken gehad, en ik garandeer u dat zij, nu dat aan het terugkomen is, er niet over piekeren om met 'toeristje pesten' te beginnen...



Ik pleit ervoor dat we proberen er samen uit te komen, op zo'n manier dat wij er allen mee kunnen leven!