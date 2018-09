'Amsterdam heeft niet minder, maar meer coffeeshops nodig'

Heel goed, de discussie die wordt aangezwengeld in uw serie De stad waar alles kan. Amsterdam heeft inderdaad te maken met het luxeprobleem dat het bij zo veel mensen in het buitenland geliefd is.



Maar voor zover het debat over de 'horden' van het massatoerisme culmineert in een roep om sluiting van coffeeshops is het toch nuttig uit te gaan van feiten en cijfers en niet van emoties.



In Amsterdam is het aantal coffeeshops drastisch geslonken. In 1993 waren er meer dan 400 coffeeshops. Dit liep terug van 283 in het jaar 2000, via 222 in 2011 naar 174 eind 2015 (een krimp van 39 procent). Op dit moment zijn er nog 164 coffeeshops.