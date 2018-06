'Amsterdam hanteert een losgeslagen kraakbeleid'

Krakersgroep We Are Here moet van de rechter het gekraakte Amstelveens kantoorgebouw verlaten. Het pand is ­inmiddels ontruimd, huisraad staat op straat en de krakers liggen in het plantsoen in de zon.



De kraakgroep heeft op 5 juni het pand gekraakt, het Amstelveense bestuur heeft dezelfde dag laten weten dat ze het pand moeten verlaten.



De eigenaar heeft aangifte gedaan en 20 ­dagen later is de ontruiming een feit. Mede dankzij voortvarend optreden van de gemeente Amstelveen.