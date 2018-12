'Amsterdam creëert haar eigen zeemansgraf'

Als geboren en getogen Mokumer heb ik in mijn leven toch het nodige meegemaakt, maar de wijze waarop het Amsterdamse stadsbestuur het 'kwaliteitstoerisme' de nek omdraait, tart iedere verbeelding. MSC Cruises, een van de grootste rederijen voor cruisevakanties, gaat in 2019 en 2020 namelijk niet meer in Amsterdam aanmeren.



De reden hiervoor is de dagelijkse toeristenbelasting van 8 euro per persoon, die vanaf 1 januari moet worden betaald. Het resultaat; de schepen varen vrolijk door naar Rotterdam waar ze met open armen worden ontvangen door de lokale middenstand.



De directeur van MSC Cruises voelt zich 'geschoffeerd' en niet serieus genomen door de Amsterdamse politiek. "Wij brengen de kwaliteitstoerist de stad in. Geen rolkoffers, geen mensen die in stegen pissen of hooguit een pizzapunt kopen."



Hij heeft gelijk. Amsterdam is bezig om haar eigen zeemansgraf te creëren. De vakantiegangers op cruiseschepen zijn keurige mensen die de inhoud van hun goedgevulde portemonnee graag in onze stad willen uitgeven.



Die mensen jagen we nu keihard de stad uit. En dat terwijl Amsterdam toch tientallen miljoenen bijdraagt aan de bouw van een zeesluis bij IJmuiden om, juist ja, grote zeeschepen in de stad te kunnen ontvangen.