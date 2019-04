'Altijd alles doen voor je gezin is geen goed idee'

Terwijl er met jonge kinderen telkens nieuwe brandjes uitbreken. Als ze eindelijk in bed lagen, was ik zo afgepeigerd dat ik niets anders deed dan televisiekijken. Ook al snakte ik ernaar om de dingen te doen waar ik van droomde. Maar ik had de puf en het lef niet. In plaats van zelf te schrijven las ik de boekrecensies in de krant.



Niks voor mezelf

Kijk mij nou zielig zijn - nee, zo is dit verhaal niet bedoeld. Mijn hoofd, mijn hele leven zat zo vol met alles wat er met de kinderen, werk en huis(onder)houd moest gebeuren, dat ik nooit stilstond bij wat ík wilde. Ik mocht van mezelf niks voor mezelf doen, omdat ik daarmee de kinderen tekortdeed. Die gingen altijd voor. Ik stond elke ochtend sinaasappels uit te persen, zodat ze een vers sapje bij het ontbijt dronken. Ik kookte dagelijks vers eten, zodat ze gezond aten. We gingen op vakantie naar plekken met kinderen, want ze vonden het leuk om nieuwe vriendjes te maken.

Zo was ik dag en nacht aan het bewijzen dat ik heus, echt waar, heel goed in staat was om voor mijn drietal te zorgen.



Het schuldgevoel zat zo diep, dat ik er niet bij kon. Ik wist het niet. Ik miste een partner die mij kritisch doch liefdevol wees op de dingen die ik niet zag. Niet zozeer voor mij, als wel voor de kinderen die waren overgeleverd aan mijn stokpaardjes en blinde vlekken. In mijn hoofd zat het idee gebakken dat ik altijd alles zelf moest doen. Daardoor deed ik alsof mijn kinderen nog steeds vijf waren. Ik nam hun alle zorg uit handen.



Ik vind het nog steeds lastig om hen aan het werk te zetten in het huishouden. Een kookbeurt komt altijd slecht uit naast bijbaan, sporttraining en andere dingen die ze willen doen. Ik loop over van begrip, terwijl ik in de startblokken sta om het koken in hun plaats te doen.



Ingesleten gewoontes

Op haar elfde begon mijn dochter in te zien dat haar moeder zich drie slagen in de rondte werkte voor haar en haar broers. Ze toonde zich solidair. Dat doen zonen minder en jongste zonen het minst. De oudste zoon werpt zich op als steun en toeverlaat van zijn moeder, zolang er geen nieuwe man in zicht is. De jongste zoon eist dat zijn moeder alles uit handen laat vallen, zodra hij een kik geeft.