'Als vanouds vlakt GroenLinks na de verkiezingen het groen uit'

Door de spelletjes die de partijen spelen, walg ik steeds meer van de politiek. Neem nou de portefeuilleverdeling van het nieuwe ­college.



In de verkiezingstijd schreeuwde GroenLinks hoe belangrijk groen is voor de stad. Er werd zelfs een pleidooi in Het Parool gepubliceerd voor het niet bebouwen van Waterland. Het groen in GroenLinks moest benadrukt worden

om stemmen te ­winnen.



En nu hebben ze de portefeuilles wonen en bouwen, groen en dierenwelzijn aan de SP gegeven. Heel slim natuurlijk, want dan kunnen zij niet afgerekend worden op de gigantische groenschade die het volbouwen van de stad met zich meebrengt.



Zoals vanouds vlakt GroenLinks na de verkiezingen het groen helemaal uit en blijft er alleen nog links over. Het volk wordt zo misleid en de groene idealen verloochend.



Gelukkig is het doel wel bereikt: meer macht.



Paul Verstappen, Amsterdam



