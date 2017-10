'Als u niet betaalt, gaat u dood. Sterkte daarmee'

Maar ik doe tenminste wat aan uw ziekte. Ik heb een geneesmiddel gemaakt waardoor u kunt blijven leven

"De prijs van het medicijn nog meer verhogen, want dan moet ik meer verdienen om mijn kind te laten leven... Maar goed, ik moet nu gaan."



"Wat moet ik doen om u in prijs te laten zakken?"



"Sterven. Zo lang er patiënten zijn, heb ik een markt. Of zorgen dat er meer patiënten komen, want hoe groter de behoefte, hoe groter de productie, hoe lager de prijzen."



"Ik geloof mijn oren niet. Het is snoeihard wat u nu zegt."



"Maar ik doe tenminste wat aan uw ziekte. Ik heb een geneesmiddel gemaakt waardoor u kunt blijven leven. Me dunkt dat ik een stoel in de ­hemel verdien."



"Maar wat hebt u eraan om geneesmiddelen te maken die geen zieke kan betalen?"



"Luister, als uw land miljarden kan betalen om Griekenland of welk ander land dan ook te helpen, dan kunnen ze mij ook betalen. Toch?"



"Maar u gaat veel meer on­betaalbare geneesmiddelen ontwikkelen."



"Ja, ik ga veel meer mensen de mogelijkheid geven om te genezen en goed verder te ­leven."



"Wat heeft een bakker aan brood dat niemand kan betalen waardoor zijn klanten van honger sterven?"



"Niets. De bakker gaat failliet. En niemand heeft dan zelfs maar uitzicht op brood."



