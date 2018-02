Landen die weinig medailles winnen in bestaande sporten, verzinnen gewoon nieuwe sporten

"Weet je wat het is, vriend? Landen die weinig medailles winnen in bestaande sporten, verzinnen gewoon nieuwe sporten. Zo gaat het al eeuwen. Meedoen is ­belangrijker dan winnen? Nee, als je niet kunt winnen, moet je sporten verzinnen."



"Maar het is toch knap? Ik zie jou dit niet doen hoor," zegt de snackbareigenaar.



"En daar ga je de mist in, mijn dikmakende kameraad. Het is niet heel erg knap. Het is gewoon logisch. Als ik tien uur per dag mag trainen in één of ander hightech sportcentrum met windtunnels en tijgerbalsem die van echte tijgers is gemaakt, word ik over vier jaar minimaal zevende op dit onderdeel. Dat is waar je nu naar kijkt, jongen. Het land dat het meeste geld in een bepaalde sport pompt, wint medailles. We moeten stoppen met het romantiseren van iets wat alleen nog maar om geld draait."



"Jij bent echt een bittere man. Gadverdamme, waar is je verwondering gebleven?"



De sporthater kijkt naar de snackbarvloer. Hij ziet een blauw vorkje op de grond liggen. Op nog geen tien centimeter afstand van het vorkje ligt een op de grond ­gevallen frietje. De man kan het vorkje horen strekken. Dan schopt hij zachtjes het frietje naar het vorkje toe.



"Wat is verwondering? De meeste mensen die over verwondering praten, weten niet wat het betekent. ­Verwondering draait om het onverwachtste. Is topsport nog wel in staat te verwonderen?"



"Ketchup of curry?"



"Wat?"



"Wil je ketchup of curry op je frikandel speciaal?"



"Verwonder me maar, vriend. Verwonder me maar."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



