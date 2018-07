Hoe schofteriger ik de dingen zei, hoe liefdevoller ik door de publieke omroep werd omarmd

"Bedreigen?"

"Ja, op straat, op Facebook en Twitter."

"Aha... Da's niet zo mooi."

"Nou, er gebeurde nog niets. Maar ik werd wel uitgenodigd door de televisie. Daar schold ik iedereen uit en ik werd een held."



"Een held?"

"Nou ja, ik raakte bekend. Ik kon meteen journalist worden."



"Pardon?"

"Ja, maar dan moest ik wel mijn excuses aanbieden. Nou, dat deed ik, maar ik meende er niets van, en toen was ik journalist bij een van de bekendste media van het land. En ik werd ook steeds uitgenodigd door de televisie en de radio. The medium is the message. Hoe schofteriger ik de dingen zei, hoe liefdevoller ik door de publieke omroep werd omarmd."



"Vond u dat niet gek?"

"Eh... Eigenlijk wel. Als Trump iets onaardigs zei, raakte iedereen in die talkshows helemaal overstuur, maar als ik een walgelijke opmerking maakte, kreeg ik de dag daarna een baan aangeboden. Ik loog een paar keer, en hup: ik mocht de minister-president interviewen en de burgemeester. Is u dat weleens gelukt?"



"Nee, de minister-president wil niet door mij geïnterviewd worden en de burgemeester ook niet. Ik ben waarschijnlijk te beschaafd."

"Dat denk ik ook. Als je beschaafd bent, kom je nooit aan het werk. Beschaving is dom! De combinatie slachtoffer en iedereen de kanker schelden is het beste baanadvies dat ik jullie studenten kan geven."



"Wat doet u tegenwoordig?"

"Ik rommel wat in de onderwereld. Binnenkort verschijnt mijn boek met cd, want ik ben ook literator en rapper. En ik krijg een eigen talkshow op tv omdat ik alles aan iedereen durf te vragen en ik totaal geen respect heb voor politici en zo."



"Wow! Mooi zeg. Heb je nog een advies voor onze studenten?"

"Scheld en bedreig. Wees slachtoffer. Geef de maatschappij daarvan de schuld."



"Applaus, dames en heren!"



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



