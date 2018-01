'Als ik verliefd ben, wil ik niet hoeven nadenken'

Het gaat echter om meer dan dat. Als we ons verbergen, maken we het probleem alleen maar groter. Als we niet meer durven te laten zien wie we zijn, krijgen homofoben vrij spel. Daarom blijft het belangrijk om elke keer weer de straat op te gaan en te laten zien dat Amsterdammers homohaat niet tolereren. Zoals gisteren.



Tegelijk moeten we ons de vraag stellen waar deze homohaat vandaan komt. Dagelijks wordt homo als scheldwoord gebruikt. Bijna alle transpersonen kunnen meepraten over schadelijke stereotypering over hun gender en seksualiteit. Een machoman wordt dan juist weer als stoer en goed gewaardeerd.



Als je te veel afwijkt van die machonorm hoor je er vaak niet bij of - erger nog - kun je te maken krijgen met pestgedrag of geweld. Juist omdat we zien dat diegene die niet voldoen aan die normen vaker te maken krijgen met uitsluiting of in het ergste geval mishandeling, moeten deze culturele normen over gender en seksualiteit worden bevraagd.



Seksuele rollen

Zo'n verandering gaat stap voor stap, maar is wel noodzakelijk. Bij gewelddadige incidenten wordt vaak gewezen naar de rol van het onderwijs. Het onderwijs moet bijdragen aan de acceptatie van lhbti-personen. Terecht natuurlijk, maar hoe? Vertellen dat homoseksualiteit normaal is en vervolgens de voedingsbodem voor homofobie niet wegnemen, is niet voldoende. We moeten de zichtbaarheid van lhbti'ers vergroten. Niet incidenteel tijdens een les over het onderwerp, maar structureel. Daarbij hoort dat we de bestaande normen over seksuele rollen, mannelijkheid en vrouwelijkheid indringend bevragen.