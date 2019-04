'Als homo hoor je er niet bij in de Arena'

Het waren mooie weken in de Johan Cruijff Arena. Ajax hield zich PSV van het lijf en blies zo de kampioensstrijd nieuw leven in en een week daarvoor verloor Oranje nipt van Duitsland in een enerverende pot voetbal. Kortom, wedstrijden waarvoor je naar het stadion gaat. Tenminste, als je geen homo bent.



Bij beide wedstrijden werd de thuisspelende ploeg enthousiast ondersteund door het eigen publiek. Maar helaas, zoals zo vaak, ging dat gepaard met een flinke dosis homofobie. "Alle Duitsers zijn homo" klonk het luidkeels bij de wedstrijd van Oranje. En niet alleen in het stadion, maar ook in de metro's richting het stadion.



Schadelijk

Bij Ajax-PSV waren het niet de Duitsers, maar de boeren die homo waren. Ongetwijfeld zegt menig supporter dat het maar een grapje is ('Ik heb helemaal niets tegen homo's'), maar de vanzelfsprekendheid waarmee het woord homo als scheldwoord wordt gebruikt, is schadelijk.



Nog altijd wordt het woord homo zeer veel als scheldwoord gebruikt, niet alleen op de tribunes van het voetbalstadion, maar ook in de kleedkamers en op de velden. Het gebruik geeft bewust of onbewust alle homo's die op het veld staan of supporter zijn in het stadion of voor de buis, het gevoel dat ze er niet bij horen.



Tegen racisme en antisemitisme is lang gestreden in het voetbal. Hoewel het een strijd met een lange adem is, en er nog altijd ranzige incidenten zijn, spreekt de voetbalgemeenschap zich er wel keer op keer oprecht tegen uit.