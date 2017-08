'Als de linkse kerk ergens tegen is, dan gebeurt het niet'

Gemeenteraadslid Samira Bouchibti (VVD) schreef dinsdag een van de beste brieven die ik ooit in Het Parool heb gelezen. Haar betoog om salafisme eindelijk eens aan te pakken, was waterdicht beargumenteerd met harde feiten. Er was geen speld tussen te krijgen. Je kunt je afvragen wie hier nog op tegen zou zijn.



Het antwoord is: de linkse en christelijke kerk. Gelukkig hebben de christelijke partijen in Amsterdam vrijwel niets te zeggen, maar de linkse kerk vormt bijna in haar eentje de gevestigde orde in deze stad.



Als deze kerk ergens tegen is, dan gebeurt het simpelweg niet. En de linkse kerk gedraagt zich al decennia als de beschermheer van ­salafisten. Bouchibti en haar VVD zijn roependen in de woestijn.



Mireille Visser, Amsterdam