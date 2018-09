'Alles wordt slechter? Dat is een megamisvatting'

Hebben we ooit wel eens stilgestaan bij het feit dat veel minder pasgeborenen overlijden?

Er sterven nog steeds te veel mensen aan malaria, maar vijftien jaar geleden waren het er dubbel zoveel. Mensen sterven nog steeds door oorlogsgeweld, maar in 1950 was de kans om in een oorlog te sterven nog tien keer zo groot.



Positieve trends

Niet alleen in ontwikkelingslanden, ook in ­Nederland hebben we de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt. Als je alleen al kijkt naar het terugdringen van dodelijke ziektes sta je versteld van de vorderingen die we hebben gemaakt.



Polio, difterie of tetanus zijn vrijwel verdwenen. Van tuberculose, pokken en malaria kunnen we ons niet eens meer voorstellen dat ze ooit in Nederland voorkwamen.



Positieve trends op de lange termijn halen echter zelden de krant of het journaal. Drama's, rampen en conflicten voeren de boventoon. Doordat elke moord de krant haalt, hebben we niet door dat het aantal moorden dit jaar tot nu toe lager is dan ooit.



Nieuwsapps

Al scrollend door onze nieuwsapps lezen we over luchtvervuiling, dramatische verkeersongelukken en verdronken kinderen en weten niet dat de concentraties aan fijnstof, stikstofdioxide, CO2 en ozon in de lucht gestaag dalen, het aantal verkeersongevallen met 75 procent is gedaald en de kans om te verdrinken in 1950 nog tien keer zo groot was.



We lezen over criminele jongeren en misdaadgolven en kunnen niet geloven dat het aantal misdrijven gehalveerd is ten opzichte van zeventien jaar geleden, en dat hierdoor het aandeel mensen dat slachtoffer is geworden van criminaliteit al ruim tien jaar daalt.