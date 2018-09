'Alles gaat beter? In tegendeel'

Bij zeer intense nat-hete hittegolven sterft zelfs de meest fitte twintiger na enkele uren, waarmee een 'Grote Sprong Achterwaarts' dreigt.



Superbacteriën

Dit is slechts een van de vele bizarre consequenties van uit de hand lopende klimaatopwarming die moet worden voorkomen, maar het gaat spijtig genoeg wél hard die kant op.



Het is dan ook hoogst opmerkelijk dat sommige vooruitgangsoptimisten een voorstander zijn van het verbruiken van nóg meer fossiele brandstoffen om 'humanitaire' kortetermijn­resultaten te boeken, zonder de dodelijke gevolgen voor mens, dier en ecosysteem op de middellangetermijn in acht te nemen.



Tot slot valt zelfs op het jubelverhaal van de medische vooruitgang wat af te dingen, want antibioticaresistente 'superbacteriën' zijn al enige tijd in opkomst.



Jaarlijks overlijden wereldwijd minstens anderhalf miljoen mensen onnodig aan dergelijke superbacteriën, een aantal dat wegens verkwistende en onzorgvuldige omgang met antibiotica door farmaceuten een stijgende trend vertoont en de komende decennia kan oplopen tot tien miljoen sterfgevallen per jaar.



Dat sommige (welgestelde) homo sapiens het uitstekend maken is vooral prettig voor henzelf, maar de aankomende middenklasse krijgt het minder dan hun ouders, terwijl veel leven op aarde deze eeuw steeds ernstiger in de verdrukking raakt indien we niet spoedig ingrijpen. Uit de geschiedenis kan helaas nog geen trend van 'vooruitgang' worden gedestilleerd.