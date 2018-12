'Alleen nu naar daklozen omkijken, is niet oprecht'

Daklozen kunnen er niet eens aan meedoen, omdat ze vaak nog geen 5 euro per dag te besteden hebben. Volgens het Rapport van de Rekenkamer heeft Amsterdam tussen de 1510 en 5500 dak- en thuislozen.



Het zijn vaak heel kwetsbare mensen die het zelf niet voor het zeggen hebben. Ze staan automatisch aan de ontvangende kant.



Uiteraard is het goed, al die aandacht, en het is ook hartstikke nodig in de donkere wintermaanden. Maar doen we dit voor de mensen om wie het gaat of omdat het mooi past binnen de kerstgedachte? Als we alleen in deze tijd van het jaar naar daklozen omkijken, is dat niet oprecht.



Laatst werden de Straatklinkers gevraagd om ergens aanwezig te zijn en de organisatie wilde het liefst dat het koor als 'stereotype daklozen' rumoerig aanwezig was. Het ging om het plaatje, niet om de mens. De dakloze is geen kerstverlichting, aan of uit te zetten wanneer het ons goed uitkomt. Daklozen moeten altijd 'aan' staan.



Grotere kloof

Natuurlijk zijn we allemaal erg druk met ons eigen leven en is kerst hét moment om aan de ander te denken. Maar door alleen nu aandacht te geven aan een kwetsbare groep wordt de kloof tussen de bevolkingsgroepen alleen maar groter. Het wij-zij-denken wordt juist versterkt.