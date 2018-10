'Alledaags seksisme na verzet tegen komst dj Konstantin'

Zonder aandacht voor de machtsverhoudingen die ongelijkheid en uitsluiting in stand houden, wordt kritiek op mensen die seksistische uitspraken doen gezien als gebrek aan onze beroemde 'tolerantie'.



Als we de problemen niet kunnen aankaarten zonder feminazi's genoemd te worden, of beschuldigd te worden van een heksenjacht, hebben we echt een probleem.



Gewelddadig polderen

Misschien opvallender was de manier waarop mannen in machtsposities het op zich hebben genomen om volgende stappen te bepalen - wat ook een vorm van seksisme is, want vrouwen werden uitgesloten van die beslissingen.



Zo werd door zowel ADE als de nachtburgemeester Shamiro van der Geld een panel over seksisme met Konstantin als spreker voorgesteld, zonder - tegen, zelfs - onze input.



Dit is precies wat schrijver Flavia Dzodan polderen met seksueel geweld noemt. Terwijl dit geen kwestie van fysiek geweld was, geldt haar argument nog: namelijk dat de logica van polderen betekent dat mensen die macht uitoefenen weer een podium krijgen, precies op het moment dat we moeten luisteren naar de stemmen van degene die seksisme meemaken.



Wat onze actie rondom Konstantin aan het licht heeft gebracht is dus veel groter dan Konstantin en zelfs veel groter dan ADE. Wat het los­maakte is de problematiek van de Nederlandse overtuiging dat feminisme hier een gesloten zaak is, en dat daarom 'in debat gaan' met elkaar over seksisme een oplossing voor seksisme is.



Over een zaak praten is geen doel op zichzelf, maar een methode om het uiteindelijke doel te bereiken: een wereld zonder seksisme.



Daar zijn we lang nog niet, en daarbij staat het Nederlandse zelfbeeld van 'tolerantie' ware gelijkheid en verandering in de weg.



Fenna Fiction (dj), Aura Lydon (designer), ­Emma van Meyeren (schrijver-organisator), Helena Naeff (cultureel marketeer), Sophia Seawell (schrijver-onderzoeker)