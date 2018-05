'Algemeen verbod op xtc is niet haalbaar'

De laatste tijd wordt meer en negatiever gesproken over xtc. Burgemeesters van Brabantse gemeenten hebben het terecht al langer over de criminaliteit, die de productie teweegbrengt.



Maar in de afgelopen weken wordt ook het waarschuwende vingertje naar de gebruikers opgestoken. Drugsgebruikers hebben volgens politiekorpschef Akerboom niet in de gaten dat ze een systeem in stand houden dat wordt gekenmerkt door extreem geweld.



Een boswachter, geconfronteerd met drugsafval, spreekt op Twitter de gebruikers aan op de gevolgen van hun gebruik.



De teneur over xtc-gebruik is steeds negatiever. Gebruikers worden vaak gezien als de oorzaak van problemen rondom de drug. Daarnaast speelt een andere ontwikkeling: xtc wordt steeds sterker.