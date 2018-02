'Alertheid op kindermishandeling zorgt voor ongemak'

Kinderen die in het ziekenhuis belanden, zouden van top tot teen onderzocht moeten worden op eventuele sporen van kindermishandeling, lees ik in de kranten. God weet dat het nodig is - ik schreef ooit een stuk over dit onderwerp en lag drie nachten wakker -maar toch ben ik ergens wel blij dat dit voorstel niet al een jaar of twee geleden is ingevoerd.



Ik liep de deur een tijdje praktisch plat bij de spoedeisende hulp.

Inderdaad, drie zoons.



Eentje viel van een hek bij de bso en brak zijn pols.

Eentje had een gat in zijn hoofd.

Diezelfde had een gat in zijn hoofd.



Eentje slikte een muntje van 50 cent in.

Eentje had een jaap van 15 centimeter in zijn onderbeen.

De ander had een jaap van 8 centimeter in zijn onderbeen.



Eentje had met gym een gekneusde voet.

Eentje had allemaal rare vlekken op zijn rug.

Eentje botste op school tegen de verwarming en had een gat in zijn tandvlees.



Dit waren de meest acute verwondingen.



Foute boel

Tijdens een van de bezoeken keek de behandelend arts mij vorsend aan. Met nummer twee was ik op een zaterdagochtend in het Waterlandziekenhuis in Purmerend beland.



Wat er precies was gebeurd, weet ik niet. Er was luidruchtig gestoei boven en gespring met een hoop gegil van diverse kinderen. Ik zat beneden aan de koffie. Toen een knal en een ander gegil, van het soort waarvan je onmiddellijk weet dat het foute boel is.



Ik rende naar boven en zag dat alle ledematen, ogen en oren er nog op en aan zaten en zuchtte opgelucht.



Maar toen ik de politiepet van Alosja's hoofd haalde om te kijken waar hij pijn had, gutste het bloed over zijn hoofd en op zijn shirt en op de vloerbedekking.



Toen was ik het die gilde.