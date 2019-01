'Alarmfase donkerrood door inzetten van mysteryguests'

Amsterdam wenst mysteryguests, in te zetten om bedrijven 'te betrappen' die werkzoekenden zouden discrimineren. De namen van die bedrijven die dat zouden doen, worden naar buiten gebracht. "Ze moeten niet denken hiermee weg te komen," is kennelijk de gedachte van wethouder Rutger Groot ­Wassink.



Dit is de nieuwe Amsterdamse aanpak van vermeende arbeidsdiscriminatie. De volgende stap is sollicitanten met een migratieachtergrond - jong en oud, man en vrouw - naar bedrijven te sturen om te onderzoeken wie wel en wie niet een baan of stageplaats krijgen. Bij weigering volgt ­naming and shaming.



Dit is een revival van de Stasi, de gevreesde informatiedienst van de DDR. Mensen vertrouwen elkaar niet meer, durven niets meer te zeggen. Angst gaat regeren. Het is te walgelijk voor woorden. Dit is geen cultuurmarxisme, dit is puur communisme.



In de DDR ging het van aan de paal nagelen van directeuren van bedrijven naar privé, van kwaad tot erger. Vrienden en kennissen vertrouwden elkaar niet meer. Zelfs tegen hun kinderen durfden ouders niet meer open te zijn. Dit is alarmfase donkerrood.



Frits Bosch, Amsterdam